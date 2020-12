Darío Conca Reprodução Instagram

Rio - Após participar da final do "SuperClássico" do canal do YouTube do Desimpedidos, o argentino Darío Conca postou um vídeo em suas redes sociais falando a respeito de uma suposta volta ao futebol. O ídolo do Fluminense perguntou aos seus seguidores se ele teria condições de retornar ao esporte. Essa atitude foi o suficiente para que torcedores tricolores pedissem que o argentino voltasse para a equipe carioca.

Conca. que tem 37 anos, teve duas passagens pelo Fluminense, a primeira de 2008 a 2011, quando foi protagonista do título do Campeonato Brasileiro em 2010. Em 2014, ele retornou após uma passagem pelo futebol chinês e atuou por mais uma temporada no Tricolor. Ele encerrou a carreia no ano passado.