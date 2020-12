Marcos Paulo Divulgação

Publicado 16/12/2020 12:51

Rio - As negociações entre Fluminense e Marcos Paulo seguem acontecendo. De acordo com o portal "UOL", apesar da diferença entre a oferta tricolor e do pedido do staff do jovem, o clube carioca mostra otimismo em uma renovação e acredita que o novo acordo poderá ser anunciado ainda neste ano.

O Tricolor teria oferecido cerca de R$ 290 mil por três anos de contrato. O atacante teria pedido R$ 350 mil. O clube das Laranjeiras fará uma nova proposta para o atacante. Apesar das diferenças, as partes caminham para um acordo.

De acordo com o site, o presidente do Fluminense Mário Bittencourt ficou satisfeito com a conversa com a TFM Agency, antiga Traffic, e a família do atleta, com quem tem ótima relação. A ideia do atacante seria de atuar em breve no futebol europeu, porém, deseja recompensar o clube pelo investimento feito em sua formação.



O mandatário do Fluminense acredita que a gratidão de Marcos Paulo seja um trunfo para confiar na negociação. Em 74 jogos pelo Fluminense, Marcos Paulo fez 14 gols e deu 11 assistências. Aos 19 anos, o jovem atacante interesse de clubes como a Internazionale de Milão e equipes de de Portugal, França, Itália, Rússia e Ucrânia.