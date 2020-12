Celso Barros LUCAS MERÇON/ FLUMINENSE

Publicado 17/12/2020 13:51

Rio - Afastado há mais de um ano do cargo de vice-presidente do Fluminense, Celso Barros, utilizou as redes sociais para disparar críticas, após a derrota do Tricolor para o Atlético-GO. O maior alvo foi o atual presidente e ex-aliado de Celso, Mario Bittencourt.

O ex-presidente da Unimed questionou a escolha de Marcão para substituir Odair Hellmann, após o atual treinador não ter sido mantido no cargo depois de comandar o Tricolor no Campeonato Brasileiro do ano passado.



Além disso, Celso Barros também citou as perdas de jogadores e também do treinador que o Tricolor teve na atual temporada. Na opinião dele, o clube carioca tem sido utilizado de forma momentânea como meio para valorização financeira e também de crescimento.