Publicado 18/12/2020 16:16

Rio - O volante Wellington, de 29 anos, que foi recentemente ventilado como possível reforço do Fluminense não joga mais pelo Athletico-PR. Com contrato até o fim do ano com o Furacão, o clube paranaense divulgou nas redes sociais que ele não vai encarar o Bragantino e o Vasco pelo Brasileirão.

Wellington chegou ao Furacão em julho de 2018. Com a camisa rubro-negra, disputou 114 partidas e conquistou quatro títulos: CONMEBOL Sul-Americana 2018, Levain Cup 2019, Copa do Brasil 2019 e Campeonato Paranaense 2020, sendo capitão em diversos momentos.



Revelado pelo São Paulo, o jogador teve passagens pelo Internacional e pelo Vasco, antes de chegar ao clube paranaense na temporada de 2018. A posição de volante é considera carente já que o Fluminense perdeu Dodi recentemente e teve que promover a estreias de André e Martinelli, jovens revelados pela base tricolor, nos últimos jogos.