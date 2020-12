O volante Wendel trocou o futebol português pelo russo Reprodução/Instagram

Por MH

Publicado 19/12/2020 13:07

Com as contas no vermelho, a direção do Fluminense ainda aguarda pingar na conta cerca de 1,25 milhão de euros, algo em torno de R$ 7,8 milhões, valor referente ao lucro obtido pelo Sporting Lisboa, de Portugal, ao negociar o volante Wendel com o Zenit, da Rússia. Segundo as informações divulgadas pelo site NetFlu, questões burocráticas e um pequeno impasse nessa quantia atrasam o recebimento da grana.

Sem grandes receitas em 2020, muito por causa da crise mundial do novo coronavírus, o Fluminense conta com esse dinheiro para quitar débitos salariais com funcionários e com o grupo de jogadores. O clube ainda tem direito a outro valor referente ao mecanismo de solidariedade da Fifa, o que joga o repasse final para a casa dos R$ 10 milhões.

Publicidade

Cria das divisões de base de Xerém, Wendel, de 23 anos, foi negociado com o clube russo por 20 milhões de euros (cerca de R$ 125,8 milhões).