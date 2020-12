Borja DIVULGAÇÃO / PALMEIRAS

Por O Dia

Publicado 21/12/2020 11:03

Rio - Até o fim do Campeonato Brasileiro, o Fluminense não fará contratações, no entanto, o clube já estaria se movimentado para montar um elenco forte em 2021.

Segundo informações do jornalista Jorge Nicola, o clube carioca estaria interessado na contratação do atacante colombiano Miguel Borja, artilheiro do Junior Barranquilla, mas que foi devolvido ao Palmeiras após o clube não exercer a função de compra.



Ainda de acordo com Nicola, a diretoria do Tricolor tenta convencer o clube alviverde a emprestarem o atleta novamente, enquanto o negocia o atleta, por ora, em definitivo.