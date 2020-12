Marcos Paulo Mailson Santana/Fluminense

22/12/2020

Rio - O atacante Marcos Paulo só deve ter seu futuro definido em 2021. Segundo a "Rádio Globo", após se reunirem com a diretoria do Fluminense na última semana, representantes do atleta disseram que fariam uma contraproposta, o que não aconteceu até o momento. Um deles, inclusive, já informou ao presidente Mário Bittencourt que a conversa só será retomada em janeiro.

O adiamento sobre a renovação não agradou ao Fluminense, uma vez que, a partir de janeiro, Marcos Paulo pode assinar um pré-contrato com qualquer equipe, já que seu vínculo vai até junho.

O presidente Mário Bittencourt havia ficado satisfeito com a reunião, que contou com a participação do jogador. A oferta foi maior do que àquela que havia sido feita em agosto. Na ocasião, o staff do atleta não respondeu, já que havia a expectativa dele ser negociado, o que não aconteceu.

A decisão do Fluminense em fazer uma oferta superior teve o intuito de convencer mais rápido os empresário de Marcos Paulo. No entanto, neste momento, não há prazo para a definição do futuro do jogador.