Publicado 22/12/2020 12:47

Rio - O título do Campeonato Brasileiro sub-17 do Fluminense virou notícia na Europa. O jornal espanhol "As" destacou a participação da dupla Arthur e Kayky, após o clube vencer o Athletico-PR por 2 a 1 (4 a 2 no placar agregado) na Arena da Baixada e levar o título.

Jornal "AS" destaca jovens do Fluminense Reprodução

O periódico rasgou elogios ao meia-atacante Kayky, artilheiro da competição com 12 gols marcados. "É um jogador de puro talento, de dribles endiabrados com a bola colada no pé e de excelente finalização de média distância. Sabe ler o jogo para acelerar ou frear na hora certa, faz o time se mexer e nesta categoria não encontrou um adversário que seja capaz de pará-lo".

No entanto, o jornal destaca que o atleta sempre é substituído no decorrer da partida devido queda de rendimento e que precisa aprimorar sua capacidade física.

Sobre Arthur, o "As" lembra que ele tem apenas 15 anos, um dos jogadores mais jovens da competição e que é a maior joia do Fluminense na atualidade. Ao analisar o meio campista, o jornal destacou sua evolução: "Gosta de ter a posse de bola e também é inteligente na hora de se mover sem ela para aproveitar os espaços, entrar na área e finalizar as chances. Mostra personalidade e sempre se oferece para receber entre as linhas. Tem muita margem para evoluir, mas parece estar crescendo a passos gigantes".

Kayky tem vínculo com o Fluminense até dezembro de 2022. Já Arthur, por ser menor de 16 anos, não pode assinar com o clube profissionalmente. Atualmente ele tem um vínculo amador com contrato de formação válido até 30 de dezembro de 2023. Para não perder o jogador considerado uma das maiores joias do clube, o Fluminense estabelece que o meia assinará, em fevereiro de 2021 assim que completar 16 anos, o vínculo profissional.