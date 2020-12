Por Lance

Publicado 24/12/2020 15:29

Rio - O fato de continuar em atividade no período de festas não é visto como algo incomum pelo versátil Calegari. Ocupando atualmente a lateral direita do Fluminense, o jovem destacou, em entrevista coletiva nesta quinta-feira que vive situação semelhante nas categorias de base do clube.



"Este ano é atípico no futebol profissional, mas na base a gente está treinando para a Copinha (Copa São Paulo de Futebol Júnior) neste momento. Além da preparação, tem de ver bem a ceia de Natal, descansar para dormir bem. No profissional também vem sendo assim, se cuidar ao máximo para fazer bons treinos e bons jogos", disse.O jogador de 18 anos fez um balanço positivo sobre sua primeira temporada entre os profissionais."Foi um ano ruim mundialmente, mas para mim, um ano de realizações. Foi meu melhor ano no Fluminense e espero dar continuidade a isso", declarou.O lateral do Tricolor das Laranjeiras falou sobre o início oscilante sob o comando de Marcão. A equipe teve um empate com o Vasco e foi derrotada pelo Atlético-GO."Tivemos dois resultados que não esperávamos, mas o grupo vem muito fechado, independentemente da troca de treinadores. É dar continuidade. Acreditamos muito no Marcão e esperamos que a gente consiga imprimir o que fazemos nos treinos", e frisou, projetando o duelo com o São Paulo:"Temos a expectativa de voltar a pontuar, o que é bem importante", completou.O Fluminense mede forças com o São Paulo no sábado, às 20h30, no Maracanã.