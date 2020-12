Fluminense X São Paulo pelo Campeonato Brasileiro, rodada 27. Daniel Castelo Branco

Por O Dia

Publicado 26/12/2020 22:53

O Fluminense recebeu o São Paulo no Maracanã, em jogo válido pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro e perdeu por 2 a 1. Brenner saiu na frente para o Tricolor paulista, ainda no primeiro tempo. Na segunda etapa, Fred igualou para os cariocas, com um golaço, mas Brenner marcou o segundo no jogo e conquistou os três pontos para os visitantes. Com o resultado, o time carioca chega a três partidas sem vencer (duas derrotas e um empate) no torneio nacional. A última vitória foi no dia 5, quando bateu o Athletico por 3 a 1.

Nos 45 minutos iniciais, o São Paulo foi mais eficiente para ir para o vestiário com a vantagem no placar de 1 a 0. O Fluminense teve dificuldade para atacar. Sem Nenê, machucado, a bola praticamente não chegou a Fred, que jogou isolado no ataque. Marcão optou por marcar o Tricolor paulista com os cariocas inteiros no campo de defesa e permitiu que os visitantes trocassem passes com facilidade.



Foi assim que saiu o gol do São Paulo, aos 14 minutos. Reinaldo recebeu de Igor Gomes na esquerda e cruzou rasteiro. Brenner apareceu livre no segundo pau e marcou sozinho. Lento e sem força ofensiva, o Fluminense rondou a área, tentou jogar pelas pontas, mas em nenhum momento conseguiu pressionar o rival. Com facilidade para chegar ao ataque, o Tricolor paulista poderia até ter aumentado, mas errou o passe final algumas vezes.

Publicidade

No segundo tempo, logo no primeiro minuto, o Fluminense quase empatou. Danilo Barcelos cobrou falta para a área, Matheus Ferraz saiu na frente da marcação do São Paulo, se esticou de carrinho e manda por cima do gol de Volpi, com muito perigo. Mas, instantes depois, Fred voltou a mostrar o porquê de ainda ser um dos melhores centroavantes do país. Gabriel Sara tentou sair jogando na entrada da área, mas entregou no pé do camisa 9, que com força soltou um míssil, na gaveta, para igualar o marcador.

Após o gol do Fluminense, o jogo ficou mais amarrado, mas com o Tricolor carioca sendo mais competitivo. O São Paulo, sem intensidade, tentava reagir, mas sem sucesso. Até que, aos 26 minutos, a estrela de Brenner voltou a brilhar. Reinaldo deu linda bola para Sara, que de primeira cruzou na medida para o camisa 30 desviar e Marcos Felipe fazer um milagre. Pablo pegou o rebote, bateu mascado, e Brenner, desta vez, não perdoou e marcou o seu quinto gol no Maracanã em 2020, em três partidas disputadas (duas contra o Flamengo e uma diante do Tricolor carioca).

Publicidade

No lance seguinte, o Fluminense quase empatou. Lucca avançou pela esquerda com espaço, cruzou para Fred e o camisa 9, com categoria, ajeitou de peito, estilo futevôlei, para Caio Paulista, que ia bater no gol, mas foi travado no último instante por Reinaldo, que "marcou" um gol ao salvar o São Paulo.

Aos 40, o time de Marcão voltou a levar perigo ao gol de Volpi. Fred recebeu na entrada da área e deu um lindo passe, de 'cavadinha', nas costas de seus dois marcadores para a chegada de Caio Paulista, que, na cara do gol, tentou o toque por cima do goleiro, mas mandou para fora. Inacreditável a chance desperdiçada pelo atacante.

Publicidade

Nos minutos finais, o São Paulo soube administrar o placar para conseguir mais uma vitória no Brasileirão e aumentar a distância para Atlético-MG e Flamengo, segundo e terceiro colocado, respectivamente. Agora, o Tricolor paulista tem sete pontos a mais que o time mineiro e o Rubro-Negro carioca.