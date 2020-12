Em um ano atípico por conta da pandemia de covid-19, Yago faz um balanço positivo da temporada tricolor LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.

Por O Dia

Rio - A derrota para o São Paulo, líder do Campeonato Brasileiro, frustou os planos do Fluminense de encerrar o jejum, agora de três jogos, e encostar no G-4, mas não mudou o foco do elenco para a retomada da competição em 2021. É o que garante Yago. Apesar da queda de rendimento do Tricolor sob a batuta de Marcão, o volante crê que a equipe, sétima colocada, com 40 pontos, tem totais condições de voltar à zona de classificação da Libertadores.

"É difícil pontuar o que falta. O que não pode faltar é garra, força e a determinação. São 11 finais para gente e o grupo está focado nisso. Estamos fechados. É um ano atípico, na folga não ficamos parados, estamos mais profissionais", avaliou Yago, em coletiva virtual concedida nesta segunda-feira, no CT Carlos Castilho.

Ao avaliar o desempenho do Fluminense na temporada marcada pela pandemia do novo coronavírus, que resultou no atraso do calendário do futebol sul-americano, Yago acredita que o Tricolor mostrou força e união para superar os problemas que surgiram dentro e fora de campo.

"Olhando para o que foi o ano, procuro ver com bons olhos. Em todas as situações adversas, demos respostas e nos fechamos. Conseguimos nos recuperar após eliminações. Temos tudo para fechar a temporada nesse ano atípico da melhor forma possível", disse.

Após o recesso no Campeonato Brasileiro, o Fluminense terá o clássico com o Flamengo, terceiro colocado, pela frente no dia 6 de janeiro, no Maracanã.