Rio - Um dos destaques do Ceará no Campeonato Brasileiro, o lateral-direito Samuel Xavier se agradou da oferta do Fluminense. De acordo com informações do "NetFlu", o jogador deseja um contrato de três anos para finalizar o acordo com o Tricolor das Laranjeiras.

O atleta viria sem custos para o Fluminense, após o término da atual temporada, que acontecerá em fevereiro de 2021. A proposta inicial do clube carioca seria por apenas dois anos de contrato.

O interesse do Flu no atleta já vem desde agosto. Samuel era um plano B para o peruano Advíncula, do Rayo Vallecano (ESP). O Tricolor tentava uma reposição para Gilberto, que foi para o Benfica, mas acabou ficando apenas com Igor Julião e Calegari para a posição no Brasileiro.



O contrato de Samuel Xavier com o Ceará, assim como o da maioria, terminaria em 31 de dezembro, mas foi prorrogado até o fim de fevereiro de 2021, quando se encerra o Brasileirão. Após, fica livre no mercado. Se contratado, portanto, será sem custos. O salário do lateral se encaixa no teto do Fluminense.