Marcão LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.

Por O Dia

Publicado 29/12/2020 13:40

Rio - O começo de Marcão no comando do Fluminense não tem sido positivo. Com três jogos, o Tricolor conseguiu apenas um empate e duas derrotas. Apesar disso, de acordo com informações do portal "UOL", a diretoria decidiu bancar a permanência do técnico até o fim do Campeonato Brasileiro.

Publicidade

A avaliação interna é que, mesmo com os resultados negativos, o trabalho do treinador é bom e não há qualquer movimento de troca. No entanto, para a próxima temporada não há planos. A cúpula tricolor vai esperar o término do Brasileiro para ter um panorama mais completo e tomar decisões que impactem no futebol.



A distância entre o fim do Brasileirão de 2020 e o início do Carioca de 2021 será de apenas dez dias. Com isso, o debate deverá acontecer nos últimos dias da disputa nacional. Marcão assumiu o Fluminense após Odair Hellmann aceitar convite para comandar o Al Wasl, dos Emirados Árabes.

Publicidade

O técnico comandou o Fluminense no empate por 1 a 1 com o Vasco, em São Januário, na derrota por 2 a 1 para o Atlético-GO, fora de casa, e na derrota por 2 a 1 para o líder São Paulo, no Maracanã.