Luiz Henrique, do Fluminense, atuando pela seleção de base Lucas Figueiredo/CBF

Por O Dia

Rio - Com o caixa apertado e a incerteza quanto a permanência de Marcos Paulo, o Fluminense deposita todas suas fichas em Luiz Henrique. De acordo com informações do portal "NetFlu", a diretoria vê no jovem atacante a chance de bater a meta de R$ 85 milhões em vendas que foi prevista no orçamento para o próximo ano.

Publicidade

Em 2020, o jogador entrou em campo em 19 oportunidade, tendo marcado apenas um gol com a camisa tricolor. No entanto, Luiz Henrique teve boas atuações e acabou sendo chamado para treinamentos da seleção brasileira sub-20 na Granja Comary.



De acordo com o site, o jovem já despertou interesse de grandes clubes. O City Football Group, que administra diversos times no mundo, como o Manchester City, teria feito uma sondagem por Luiz Henrique.