Digão se juntar aos ex-tricolores Maicon Bolt e Samuel no Buriram United Divulgação

Por O Dia

Publicado 29/12/2020 18:46

Buri Ram, Tailândia - Oficialmente apresentado pelo Buriram United, da Tailândia, nesta terça-feira, Digão torcerá à distância pela volta do Fluminense à zona de classificação no Campeonato Brasileiro. Em sétimo lugar, com 40 pontos, o Tricolor se distanciou do G-4, mas o zagueiro mantém o otimismo. A troca de país não diminuirá os laços de Digão com o Tricolor.

No novo clube, ele será comandado pelo brasileiro Alexandre Gama, que começou a carreira como técnico nas categorias de base do clube e comandou a equipe principal em 2002 e 2004, interinamente. Revelados em Xerém, os atacantes Maicon Bolt e Samuel reencontrarão Digão na Tailândia.



Apresentado pelo presidente do clube tailandês, Nevin Chidchob, Digão seguirá com a camisa 26 no Buriram United. Revelado pelo Fluminense, o zagueiro se despediu das Laranjeiras com 183 jogos disputados e 11 gols marcados. Esta será a terceira experiência internacional da carreira. Entre 2014 e 2017, o ex-capitão tricolor defendeu o Al Hilal, da Arábia Saudita, e o Al Sharjah, dos Emirados Árabes.