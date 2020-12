Wellington Divulgação

Rio - Um dos jogadores na mira do Fluminense para 2021, o volante Wellington tem outros clubes interessados em seu futebol. De acordo com o portal "UOL", o Tricolor terá que vencer a concorrência do Grêmio e do Cruzeiro para contar com o jogador, que está de saída do Athletico-PR.

O jogador, de 29 anos, está deixando o Furacão após temporadas de sucesso, com os títulos da Sul-Americana em 2018 e da Copa do Brasil em 2019. Além do Athletico-PR, ele defendeu o São Paulo, o Internacional e o Vasco.



A posição de volante é considerada carente no Fluminense, principalmente após a saída de Dodi para o futebol japonês. O jogador agradava bastante o ex-treinador Odair Hellmann, que deixou o Fluminense para dirigir uma equipe do Mundo Árabe.