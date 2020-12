Luccas Claro iniciou a transição para os treinos físico e pode voltar no Fla-Flu Lucas Mercon

Por O Dia

Publicado 30/12/2020 12:47 | Atualizado 30/12/2020 13:14

Rio - Há três rodadas sem vencer no Campeonato Brasileiro, o Fluminense contará com reforços no clássico com o Fluminense. Além da volta de Nenê, recuperado de um incômodo na panturrilha, Marcão vive a expectativa de contar com Luccas Claros e Luiz Henrique no clássico com o Flamengo, dia 6 de janeiro, no Maracanã. Em fase final de recuperação de problemas musculares, o zagueiro e o atacante iniciaram a transição com treinos físicos no gramado.

Desfalque na derrota para o São Paulo, por 2 a 1, no Maracanã, no último compromisso antes do recesso no Brasileiro, o trio aumentaria o leque de opções do técnico Marcão num momento decisivo na competição. Luccas Claro ssofreu uma lesão na coxa direita na derrota por 2 a 1 para o Atlético-GO. Cedido à Seleção sub-20, Luiz Henrique se reapresentou no CT Carlos Castilho com dores na coxa direita.



Com 40 pontos, o Fluminense é o sétimo colocado do Brasileiro e se distanciou da zona de classificação para a Libertadores. Com 11 'finais' pela frente, Marcão busca a primeira vitória sob o comando do Tricolor. Desde a transferência de Odair Hellmann para o Al Wasl, dos Emirados Árabes, a equipe acumula um empate e duas derrotas. Todo elenco recebeu três dias de folga e a representação está marcada para o dia 1º.