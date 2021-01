Camisa do Fluminense Reprodução

Publicado 31/12/2020 16:01

Rio - Quando estava concorrendo a presidência do Fluminense, Mario Bittencourt prometeu buscar um patrocinador master para estampar a camisa tricolor. O espaço está vazio desde 2018. No entanto, ainda não conseguiu comprimir o prometido. Com 2021 chegando, o a diretoria tricolor já tem conversas com empresas interessadas e pode até aceitar um valor menor do que gostaria.

Com a necessidade de ter uma nova receita nos cofres, a diretoria buscava algo em torno de R$ 10 a R$ 12 milhões. Mas o mercado tem sido difícil e a pandemia do coronavírus deixou a situação ainda mais complicada. Em reunião na última terça-feira, alguns conselheiros do Conselho Deliberativo do clube cobraram a diretoria sobre o longo tempo sem ter o espaço preenchido.

Atualmente, o uniforme tricolor tem as seguintes marcas como patrocinadoras: “Tim” (número), “Zinzane” (mangas), “Doce Rio” (barra inferior dianteira), “Sika” (barra traseira calção) e “Hotel Nacional” (calção frente). Algumas, como o caso da “Doce Rio” e do “Hotel Nacional” são permutas, que oferecem transporte e hospedagem ao clube ao invés de dinheiro pela exposição da marca.