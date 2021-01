Fred Lucas Merçon / Fluminense

Por O Dia

Publicado 01/01/2021 13:21

Rio - Em sétimo lugar no Campeonato Brasileiro, o Fluminense vive um momento de instabilidade na temporada. No entanto, um fator extra-campo pode servir como incentivo para o Tricolor neste começo de 2021. Com a presença de Palmeiras e Grêmio na final da Copa do Brasil, a possibilidade de um G-7 no Brasileirão aumentou bastante.

No momento, tanto o Alviverde quanto o Tricolor Gaúcho estão entre os seis primeiros na tabela do Campeonato Brasileiro. Com isso, no momento, independente do campeão, o Tricolor conseguiria se classificar para a Libertadores do ano que vem, mesmo estando na sétima colocação. Isso porque uma das vagas que a competição destina, será herdada pelo sétimo colocado, caso o campeão da Copa do Brasil esteja no G-6.



O Fluminense se reapresentou nesta sexta-feira, no primeiro dia do ano, para se preparar para o clássico contra o Flamengo, na próxima quarta-feira. A partida acontece no Maracanã, às 21h30.