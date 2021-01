Marlon LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.

Rio - Contratado pelo Fluminense em 2017 como uma promessa com passagens por seleções de base, o lateral-esquerdo Marlon nunca conseguiu se firmar no clube carioca. No entanto, emprestado ao futebol europeu desde 2019, o atleta, de 23 anos, vive um bom momento no continente. De acordo com informações do portal "UOL", o Tricolor projeta conseguir lucro em uma possível venda do jovem.

O primeiro empréstimo de Marlon foi para o Boavista, de Portugal. O lateral se firmou como titular e viveu bons momentos no clube. Depois, o jovem acabou indo para o Trabzonspor, da Turquia, clube que defende atualmente e novamente viveu bom momento.



O Fluminense tem cerca de 50% dos direitos do atleta o seu vínculo com o Tricolor vai até o fim de 2022. O jogador deseja seguir na Europa, onde conseguiu se firmar no futebol profissional. Marlon disputou 48 jogos pelo Fluminense e marcou um gol.