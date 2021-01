Kayky Divugação

Rio - Joia do Fluminense, o atacante Kayky foi eleito o melhor jogador sub-17 do mundo de 2020 em enquete feita pelo "Football Talent Scout", página especializada em identificar jovens talentos do futebol mundial. A votação, que foi aberta ao público no Twitter, se encerrou na tarde desta sexta-feira e premiou o jovem do Tricolor.

Na final, o atleta de 17 anos recebeu 40% dos 15.204 votos e desbancou o meia inglês Jude Bellingham (24%) e o atacante Youssoufa Moukoko (22%), ambos do Borussia Dortmund, além do meia Ronaldo Camará (14%), natural de Guiné-Bissau e que pertence ao Benfica.

Esta não é a primeira vez que Kayky chama a atenção de publicações do mundo afora. Recentemente, a própria página "Football Talent Scout" já havia o chamado o atacante tricolor de "Neymar canhoto". Antes, o jovem foi destaque do "AS", um dos principais jornais da Espanha, ao lado do companheiro de time Arthur.



Com 12 gols em 15 jogos, Kayky foi o artilheiro e um dos principais destaques do Campeonato Brasileiro Sub-17 conquistado pelo Fluminense neste mês de dezembro.