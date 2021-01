Fluminense realizou primeiro treino de 2021 MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC

Por O Dia

Rio - Sem tempo para ressaca de Ano Novo, o Fluminense se reapresentou na tarde desta sexta-feira para retomar os preparativos para o clássico contra o Flamengo, na próxima quarta-feira, no Maracanã. A partida é válida pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Tricolor busca a primeira vitória sob o comando de Marcão. Ao todo foram três jogos com o substituto de Odair Hellmann no comando com duas derrotas e um empate. A equipe carioca está na sétima colocação no Brasileiro.



O Fluminense pode ter o retorno de Luccas Claro e Luiz Henrique para a partida. Ambos se recuperam de lesões. O zagueiro Nino não poderá participar do clássico, porque está suspenso. Nenê, que não encarou o São Paulo, por lesão, e Hudson, suspenso, devem ter condições de jogo. Ganso, que costuma figurar no banco de reservas, também está de volta, após cumprir suspensão.