Rio - Considerado um dos maiores destaques da base do Fluminense, John Kennedy, de apenas 18 anos, acredita que está preparado para ter chances no profissional. Apesar de pregar cautela, o jovem elogiou a preparação que os jovens tricolores têm em Xerém.

"Todo atleta de base se sente preparado para esse momento, espera muito esse momento. Eu me sinto preparado. Estou focado no Sub-20, mas se o professor Marcão precisar de mim, estarei preparado. Depende do meu rendimento dentro de campo. Tem etapas. Não posso pular as etapas. Tem que ser nos tempos dos caras e os caras sabem o momento certo", afirmou em entrevista ao portal "globoesporte.com".



Apesar da pouca idade, John Kennedy, que tinha apenas 10 anos, quando Fred foi destaque do último título do Brasileirão pelo Fluminense, considera o ídolo tricolor a sua principal referência no clube carioca.

"Fred, pela história toda que ele tem no clube, é minha maior referência. Ele conversou bastante comigo, me orientou muito nos treinos. Me ajudou bastante. Gosto muito do Ganso também. São minhas principais referências no Flu. Marcos Paulo, Miguel... Também ajudam bastante, dão muita moral para a gente", disse.

O jovem, que marcou 15 gols em 28 jogos no ano passado, projetou uma dupla com o artilheiro tricolor. "Já imaginei, claro. Fazer dupla de ataque com Fred? Quem não vai imaginar uma coisa dessas? Seria um sonho. Falta mais um pouquinho ainda, mas é um sonho que vai se tornar realidade, se Deus quiser!", concluiu.