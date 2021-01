Luccas Claro MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC

Por O Dia

Rio - Boas notícias para os torcedores do Fluminense. O zagueiro Luccas Claro e o atacante Luiz Henrique se mostraram totalmente recuperados neste domingo e podem enfrentar o Flamengo na próxima quarta-feira pela 28ª rodada do Brasileiro, em duelo que acontecerá no Maracanã, às 21h30.

Os atletas deixaram a fase de transição e participaram do treinamento junto com os demais jogadores e estão à disposição do técnico Marcão. O defensor havia sentido a coxa direita na derrota por 2 a 1 para o Atlético-GO, no dia 16 de dezembro. Enquanto o atacante, voltou da seleção brasileira sub-20 com dores na coxa direita e teve uma lesão detectada em exame de imagem no fim de dezembro.



O Fluminense ocupa no momento a sétima colocação na tabela do Campeonato Brasileiro. Com 40 pontos, o Tricolor quer vencer para interromper a sequência de duas derrotas seguidas no torneio.