Publicado 04/01/2021 13:20

Rio - Com apenas um desfalque para o clássico contra o Flamengo, Marcão testou o Fluminense com algumas alterações em atividade no CT do Tricolor. De acordo com informações da "Rádio Globo", o técnico colocou Nenê e Marcos Paulo como opções no banco de reservas na atividade.

O Tricolor foi escalado com: Marcos Felipe, Calegari, Matheus Ferraz, Luccas Claro e Danilo Barcelos; Yuri, Hudson e Yago; Michel Araújo, Wellington Silva e Fred. O zagueiro Nino não poderá jogar por estar suspenso.



Flamengo e Fluminense se enfrentam no Maracanã na próxima quarta-feira, às 21h30. O Fluminense busca a sua primeira vitória com Marcão no comando. Nos últimos três jogos foram duas derrotas e um empate.