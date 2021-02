Mário Bittencourt Cléber Mendes

Por O Dia

Publicado 22/02/2021 18:40

Rio - O Fluminense ainda tem um jogo a disputar, na última rodada do Campeonato Brasileiro, contra o Fortaleza, na próxima quinta-feira. No entanto, o Tricolor já começa a pensar na próxima temporada, principalmente na Copa Libertadores. De acordo com o portal 'NetFlu', a diretoria do clube analisa nomes do futebol argentino e colombiano.



Além de reforçar a equipe para o principal torneio do continente, o clube também tem que repor as saídas de Wellington Silva e Marcos Paulo. Caio Paulista é outro que pode deixar o Tricolor no final deste mês. Fernando Pacheco, Luiz Henrique e Lucca são atletas que podem atuar na posição. Michel Araújo também pode atuar improvisado na função.