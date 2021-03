Fluminense lançou plataforma para transmitir o Campeonato Carioca Divulgação

Publicado 01/03/2021 12:58

Assim como os outros três grandes, o Fluminense também terá uma plataforma de streaming própria para transmitir o Campeonato Carioca. O clube lançou nesta segunda-feira (1) o site do canal da FluTV que transmitirá todas as partidas da competição, e não apenas do Tricolor.



O valor da assinatura é o mesmo praticado pelos outros clubes e pelas TVs por assinatura: R$ 129,90 (em até 4x de R$ 32,48), sendo R$ 59,90 o jogo avulso. Além das partidas, transmitidas pela equipe da FluTV e que podem ser vistas através de celular, computador ou TV conectada à Internet , os torcedores também terão acesso a bastidores e entrevistas exclusivas, como acontece no Youtube.



Essa será a primeira experiência do Fluminense com transmissões on demand em ambiente totalmente exclusivo. A empresa parceira é a a TV NSports, contratada de forma conjunta com Botafogo e Vasco. O clube terá direito a 100% do que arrecadar com as assinaturas em sua plataforma exclusiva.