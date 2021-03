Benítez está emprestado ao Vasco até o meio de 2021 Rafael Ribeiro/Vasco

Publicado 01/03/2021 19:34

Em busca de reforços para a disputa da Libertadores, o Fluminense recebeu recentemente o contato de um empresário oferecendo Martín Benítez, do Vasco. Entretanto, a diretoria tricolor não se animou com o nome e não prosseguiu com as conversas, segundo o site 'Uol'.

Atualmente, o Fluminense conta com Nenê, Michel Araújo, Paulo Henrique Ganso e o jovem Miguel. Por isso, os dirigentes não veem a posição como prioridade na busca por reforços e por isso não pretende fazer alto investimento.



Como o Vasco caiu para a Série B, mantê-lo no elenco é um problema por conta do alto salário em um ano em que as receitas despencarão. Emprestado até o meio do ano, o meia argentino tem os direitos econômicos pertencentes ao Independiente (ARG), que pede cerca de 4 milhões de dólares (cerca de R$ 22,57 milhões). A outra opção seria um empréstimo, também por valor alto.



Por isso, o Fluminense não tem interesse no momento. Caso haja uma mudança e o valor diminua consideravelmente, a diretoria não descarta pensar no assunto. Entretanto, essa possibilidade é remota.



Até o momento, o Fluminense acertou com o zagueiro Rafael Ribeiro, ex-Náutico, e o lateral Samuel Xavier, ex-Ceará, e está próximo de anunciar o volante Wellington, ex-Athletico-PR e Vasco. Os dois últimos vieram sem custo por estarem em fim de contrato.