Por O Dia

Publicado 02/03/2021 18:09

O Fluminense anunciou nesta terça-feira (2) a permanência de Caio Paulista. O atacante foi aprovado pelo novo treinador e renovou seu contrato até o fim de 2021.



Caio Paulista tem os direitos econômicos ligados à Tombense-MG, que o emprestou ao Fluminense em 2020. Mesmo sem se firmar entre os titulares - disputou 32 partidas e em apenas quatro começou jogando - o atacante ganhou pontos com Odair Hellmann e também com Marcão pela dedicação.



Apesar do interesse da diretoria tricolor em renovar, Caio Paulista ainda dependia do aval de Roger Machado. Com isso, o atacante é mais uma peça do elenco de 2020 a permanecer. "Roger já o acompanhava em outros clubes, gosta muito do futebol do jogador e a tendência é a de que ele permaneça conosco para a temporada 2021", dissera o presidente do Fluminense, Mário Bittencourt, no sábado.



Ao contrário dele, Hudson retornou ao São Paulo e se apresentou nesta terça-feira para fazer o primeiro treino. Além do volante, Felippe Cardoso também não renovou e deixou o Fluminense antes mesmo da última rodada do Brasileirão.