Samuel Xavier Divulgação

Por Lance

Publicado 05/03/2021 19:39

Rio - Pouco depois do volante Wellington, o lateral-direito Samuel Xavier também foi registrado pelo Fluminense no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, nesta sexta-feira. Os dois, junto ao zagueiro Rafael Ribeiro, são os primeiros reforços do clube para esta temporada e ficam à disposição para quando o técnico Roger Machado comandar sua primeira partida pelo Tricolor.

O lateral assina contrato de dois anos e chega ao clube de graça depois de não renovar com o Ceará. O jogador de 30 anos concorre com Calegari e Igor Julião pela posição e já era um desejo antigo da diretoria do Flu. Na carreira, o jogador passou por Paulista, Guarani, São Caetano, Sport e Atlético-MG, e estava desde 2018 em sua segunda passagem pelo Vozão. Em 2020, disputou 46 jogos e marcou três gols.



A chegada do atleta já havia sido confirmada em entrevista coletiva pelo presidente Mário Bittencourt. Além dele, o atacante Vina, ex-jogador do Fluminense e companheiro de Ceará, também entregou o acerto. Os três reforços ainda não foram anunciados oficialmente pelo Fluminense, apesar de estarem registrados. A expectativa que é a apresentação oficial aconteça ao longo da próxima semana.