Publicado 03/03/2021 09:30

Rio - A temporada de 2020 foi especial para Luccas Claro. Após chegar ao Fluminense com muita contestação em 2019, o zagueiro se firmou como titular e foi considerado por muitos o melhor jogador da equipe no Brasileiro. Porém, o jogador viveu um momento complicado já no fim da temporada e no começo de 2021. O seu pai acabou morrendo, vítima da Covid-19. Após ser liberado para comparecer ao funeral, o defensor esteve em campo no empate entre o Tricolor e o Atlético-MG, pelo Brasileiro. O atleta afirmou que guarda com carinho as recordações que tem do seu pai.

"Sei que ele ficou orgulhoso. Muito difícil para qualquer pessoa e, para mim, não foi diferente. Naquele momento eu reuni todas as minhas forças, apoio da família, amigos e companheiros, que me fizeram entrar em campo e fazer aquilo que ele mais gostava de me ver fazendo. Ele sempre será o meu torcedor número 1 e o levarei comigo por todos os dias da minha vida, esteja eu onde estiver", afirmou em entrevista ao portal "globoesporte.com".



Luccas Claro ajudou bastante o Fluminense que fez boa campanha no Brasileiro. Com 64 pontos, o Tricolor conseguiu retornar à Libertadores, após oito anos de ausência. Para o defensor, a equipe carioca ainda tem a oportunidade de buscar voos maiores, após essas classificação que surpreendeu boa parte da crítica esportiva.

"Fiquei satisfeito com meu desempenho no Brasileirão, mas principalmente com o desempenho da nossa equipe. O Fluminense está de volta à Libertadores e queremos mais em 2021. Eu fico feliz pela lembrança dos veículos e instituições, mas jamais perdi a convicção no meu trabalho. Sei o que faço de bom e no que preciso melhorar. Isso para mim sempre será o mais importante", disse.