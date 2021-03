Ailton Ferraz comandará o Fluminense nos primeiros jogos do Carioca Mailson Santana/Fluminense FC

Publicado 03/03/2021 11:59

De olho na possível estreia na Libertadores na semana que vem, o Fluminense inicia o Campeonato Carioca utilizando a equipe sub-23 contra o Resende, nesta quinta-feira, às 18h, no Maracanã. Mesmo que não seja prioridade na temporada, o Tricolor tem motivos para olhar com carinho a competição estadual, afinal, a conquista encerraria um jejum que já dura oito edições e pode se tornar o segundo maior do clube.

Campeão carioca pela última vez em 2012, o Fluminense bateu na trave ano passado, quando perdeu a final para o Flamengo. Se passar em branco novamente em 2021, o Tricolor das Laranjeiras igualará o jejum sem conquista estadual de 1986 a 1994, quebrado em 1995 pelo gol de barriga de Renato Gaúcho.



Esse é o maior jejum tricolor do futebol moderno, mas não o de sua história no Estadual. Isso porque, o Fluminense já ficou 11 edições seguidas sem conquistar o Carioca, entre os títulos de 1924 e 1936.



Para acabar com a seca atual - o último título conquistado foi da Copa da Primeira Liga em 2016, sendo que o mais relevante não vem desde 2012 com o Brasileiro -, o Fluminense aposta na manutenção do elenco de 2020 que fez frente nos jogos contra o Flamengo, principal adversário neste Carioca.



Entretanto, nesses primeiros jogos, o torcedor conhecerá um pouco mais os jovens da equipe sub-23, semifinalista do Brasileiro da categoria. Comandados pelo auxiliar Ailton Ferraz, eles contarão com os reforços de jogadores dos profissionais, como Ganso, Marcos Paulo e Miguel, e terão a missão de somar pontos nas primeiras rodadas para ajudar o Fluminense terminar entre os dois primeiros e garantir a vantagem na semifinal.