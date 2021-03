Ganso não jogava desde dezembro e voltou no último domingo Reprodução

Por O Dia

Publicado 13/03/2021 12:10

De volta aos gramados após mais de dois meses parado, Paulo Henrique Ganso irá para sua terceira temporada no Fluminense ainda buscando se firmar. Após uma de suas piores temporadas na carreira (em relação a participação em campo), o meia de 31 anos, em entrevista ao site 'Uol', disse acreditar que 2021 pode ser o seu ano e aposta em uma nova função em campo: de atacante.



"Prefiro jogar como um segundo atacante, sempre presente na área. Perto do gol adversário é onde vou criar chance e fazer os gols. Ao lado do nosso camisa 9, como um segundo atacante, sempre pisando na área, mais perto do gol", afirmou Ganso ao 'Uol'.



De volta aos gramados após uma cirurgia de apendicite, em janeiro, Ganso não jogava desde dezembro e voltou a ser titular na derrota para a Portuguesa por 3 a 0. O meia admite que 2020 foi ruim, mas mostrou confiança na virada.



"Foi um ano complicado para mim, difícil. Eu me cobro bastante para estar bem e dar o meu melhor dentro de campo, mas eu tinha que pensar no grupo. Quando estava me sentindo bem fisicamente e treinando bem, o time estava muito bem, ganhando jogos, subindo na classificação, então é difícil mexer no time. Sem dúvida, 2021 vai ser um ano muito melhor Eu vou ajudar muito mais o Fluminense dentro de campo do que de fora", garantiu Ganso, explicando como fará isso:



"Quero fazer esse 2021 muito melhor para que o clube alcance títulos nessa temporada. Ainda não alcancei o que imaginava. Falta jogar mais, estar dentro de campo, ganhar mais confiança, ficar mais solto. Quando eu tiver sequência com o time encaixado, tudo vai caminhar melhor".