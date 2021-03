Roger Guesde reprodução

Por O Dia

Publicado 16/03/2021 17:23

Rio - Apesar do interesse inicial em Róger Guedes, revelado pelo presidente Mário Bittencourt durante uma live na última segunda-feira, o Fluminense decidiu que não abrirá negociações com o atacante. Segundo o site "Globo Esporte", os valores para contratar o jogador estão fora da realidade do Tricolor.

Guedes foi oferecido ao clube carioca por um intermediário que atua no Brasil. Segundo a publicação, o atacante recebe cerca de 5,5 milhões de euros (R$ 36,8 milhões) por ano na China, valor equivalente a quase uma folha salarial inteira do elenco tricolor.



"O empresário do atleta nos informou hoje que ele deve renovar na China, razão pela qual sequer iniciamos qualquer negociação. Além disso, os valores de salário que nos foram informados seriam incompatíveis com as condições financeiras do Fluminense no momento. Nossa política de austeridade segue e não sairemos das diretrizes que criamos", disse Mário Bittencourt ao "GE".

Segundo o presidente, o principal alvo do Fluminense continua sendo Willian Bigode. A diretoria está disposta a fazer um esforço para atender ao pedido do técnico Roger Machado de contar com o jogador.