03/04/2021 19:16

Neste sábado, por meio da FluTV, o Fluminense divulgou um vídeo mostrando os detalhes do treinamento para o jogo contra o Macaé, na próxima terça-feira, às 21h35. Para a partida que será realizada no Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, o Tricolor informou que o zagueiro Luccas Claro, que estava tratando um desconforto na coxa esquerda, se recuperou e poderá atuar na próxima rodada. Por outro lado, Matheus Ferraz segue fora.



Grande destaque do Tricolor em 2020, Luccas Claro é o único jogador do time considerado titular que ainda não estreou no Carioca. Ao longo das sete partidas disputadas pelo Fluminense na competição, o goleiro Marcos Felipe é quem vem atuado a mais tempo: desde o Fla-Flu da terceira rodada.



Já Nino, Yago Felipe e Martinelli, retornaram na vitória do Flu por 2 a 0, em cima do Boavista, na quinta rodada. Na rodada seguinte, os demais titulares da equipe jogaram seus primeiros 90 minutos na temporada, na derrota por 3 a 2, contra o Volta Redonda.



O caso de Matheus Ferraz, no entanto, é diferente. O defensor chegou a atuar em três jogos fazendo dupla com Frazan na zaga Tricolor. Porém, de última hora, foi cortado do jogo contra o Boavista por conta de dores no joelho direito. Em exame, foi detectado um edema ósseo no local e, como informado nesta tarde pelo Fluminense, o jogador segue como desfalque para a partida contra o Macaé.