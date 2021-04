David Braz Reprodução

Publicado 05/04/2021 15:21

Rio - Perto de ser anunciado pelo Fluminense como novo reforço, o zagueiro David Braz foi relacionado para a partida do Grêmio nesta terça-feira pela Libertadores. Apesar disso, a presença do defensor entre os selecionados do clube gaúcho não indicam qualquer problema em relação a sua negociação como a equipe das Laranjeiras.

O Grêmio tem problemas defensivos para a partida contra o Independiente Del Valle, válida pela fase preliminar do torneio. Geromel e Kannemann, titulares do clube gaúcho, estão lesionados, e Paulo Miranda, está com Covid-19. Apesar dos desfalques, ainda assim, David Braz não será titular.

A presença do zagueiro na partida ou até mesmo em campo, não será problema também em relação a participação de David Braz pelo Fluminense na disputa da Libertadores. O regulamento da edição deste ano permite que um jogador jogue as fases prévias por um clube e a de grupos em outro.



David Braz deverá ser o quarto reforço do Fluminense para a atual temporada. O zagueiro Felipe Ribeiro, o volante Wellington e o lateral-direito Samuel Xavier foram contratados. Além deles, o Tricolor alimenta esperanças de contratar o meia Jean Pyerre e os atacantes Matheus Babi e Willian Bigode.