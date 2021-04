Jean Pyerre Reprodução

Publicado 08/04/2021 15:16

Rio - A negociação entre Fluminense e o meio-campista Jean Pyerre ainda não está descartada pelo clube carioca. No entanto, a contratação do jogador de 22 anos não será fácil, isso porque o vice-presidente de futebol do Grêmio, Cláudio Oderich, afirmou que o clube gaúcho não intenção de negociá-lo. Em entrevista à Band, o dirigente comentou a situação.

"A gente ouviu essa conversa, e o Grêmio não trata desse assunto (negócio com Fluminense), deste atleta (Jean Pyerre), o Grêmio entende que é um dos melhores do elenco. Não houve essa negociação e o grêmio não vai negociar esse atleta", disse Oderich. Recentemente, Jean Pyerre teve um vídeo vazado onde critica o estilo de treinamento de Renato Gaúcho.