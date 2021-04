Fluminense x Nova Iguaçu pela 9 rodada do Campeonato Carioca. Gol do Kaiky Daniel Castelo Branco

Por O Dia

Publicado 11/04/2021 20:04

MARCOS FELIPE - Não foi exigido pelo ataque do Nova Iguaçu no primeiro tempo. Fez boa defesa num chute de fora aos 10 do segundo tempo. Não teve culpa no gol do Nova Iguaçu. NOTA: 6,0



CALEGARI - Subiu bastante e foi muito acionado na etapa inicial, mas os cruzamentos não foram precisos. Foi menos presente na frente no segundo tempo. NOTA: 6,5



NINO - Preciso nos desarmes, nas bolas pelo alto e nos lançamentos ao ataque. Não fez boa cobertura no lance do gol do Nova Iguaçu. NOTA: 6,0



LUCCAS CLARO - Testou uma bola após falta cobrada por Nenê, mas a bola saiu pelo lado. Foi seguro nos desarmes. NOTA: 6,0



EGÍDIO - Ao contrário de Calegari, não subiu muito no primeiro tempo. Deixou espaço na marcação que ocasionou o gol do Nova Iguaçu na etapa final. NOTA: 5,0



MARTINELLI - Apesar de não ter aparecido muito na frente, fez partida consistente, principalmente na distribuição de jogo e nos desarmes. NOTA: 6,5



WELLINGTON - Deu segurança à defesa e teve boa precisão nos passes. Abriu o braço além da conta para proteger uma bola e levou cartão amarelo. Diminuiu o ritmo no segundo tempo e foi substituído. NOTA: 6,0



YAGO FELIPE - Entrou no decorrer do segundo tempo para oxigenar o meio-campo do Flu e levou cartão amarelo por chegada atrasada em desarme. NOTA: 5,5



NENÊ - Deu boa movimentação e toques de qualidade ao meio-campo. Quase marcou um gol olímpico na etapa inicial. Deu assistência para o gol de número 400 de Fred. NOTA: 7,0



CAIO PAULISTA - Entrou no fim e participou da jogada do último gol do Fluminense. NOTA: 6,0



LUIZ HENRIQUE - Quase não apareceu no primeiro tempo e não buscou muito o jogo. Procurou mais o jogo na etapa final e participou da jogada do gol de Fred. NOTA: 6,5



GABRIEL TEIXEIRA - Tentou algumas jogadas no pouco tempo que teve em campo, mas não teve êxito. NOTA: 5,5



FRED - Não recebeu muitas oportunidades claras de gol na etapa inicial. Chegou ao gol de número 400 na carreira no segundo tempo após receber dentro da pequena área. Foi substituído no fim. NOTA: 7,5



LUCCA - Entrou no fim e pouco fez. SEM NOTA.



KAYKY - Implementou rapidez no ataque e abriu espaços na defesa do Nova Iguaçu. Foi o jogador mais perigoso do Flu no jogo. Fez uma linda jogada para marcar o primeiro gol do Fluminense. Saiu por cansaço no fim. NOTA: 8,0



JONH KENNEDY - Entrou no final e selou a vitória do Fluminense com gol aos 47 do segundo tempo. NOTA: 6,5

ROGER MACHADO - Equipe não consegui fazer bom primeiro tempo. Não achou espaços, principalmente pelo esquerdo, e as investidas pela direita falharam nos últimos toques. No segundo tempo, passou a investir mais pelo lado esquerdo, por onde saiu o segundo gol do Flu. Equipe bobeou na marcação no gol do Nova Iguaçu. As mudanças no ataque no fim renderam mais um gol ao Flu nos minutos finais. NOTA: 6,5



NOVA IGUAÇU - Não conseguiu ter volume no ataque no primeiro tempo. Quando passava do meio-campo, chegava com no máximo dois jogadores perto da área e não ofereceu perigo ao goleiro Marcos Felipe. Bastante lentidão dos jogadores de meio-campo da equipe. Defesa falhou ao não conseguir cortar a jogada de Kayky, que culminou no primeiro gol do Flu. Melhorou ofensivamente na etapa final e conseguiu marcar um gol. NOTA: 5,5