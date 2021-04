Cazares é mais um reforço do Fluminense Reprodução

Por O Dia

Publicado 15/04/2021 18:32

Rio - O Fluminense fechou nesta quinta-feira mais um reforço para a temporada. Após aparece no BID pela manhã, o meia Cazares foi oficialmente anunciado pelo Tricolor. O meio-campista de 29 anos chega ao clube carioca sem custos após rescindir contrato com o Corinthians e vínculo com o Flu vai até o final de 2022.

"Estou feliz, motivado. Ainda mais em um clube grande como o Fluminense. Venho para trabalhar, para fazer grandes partidas, conseguir coisas importantes. Espero agradar a torcida e o time. Estou trabalhando pra fazer meu melhor", disse Cazares, que também já somou passagem por Atlético-MG e River Plate.