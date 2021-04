Manoel e Cazares participaram de treinamento Mailson Santana/Fluminense FC

Por O Dia

Publicado 17/04/2021 10:58 | Atualizado 17/04/2021 11:01

Rio - O Fluminense divulgou a lista de relacionados para o clássico contra o Botafogo, neste sábado, ás 16h (de Brasília), no Maracanã, em jogo válido pela 10ª rodada do Campeonato Carioca. Anunciados recentemente pelo Tricolor, o zagueiro Manoel e o meia Cazares ficam à disposição do técnico Roger Machado.