Roger Machado Lucas Mercon / Fluminense

Por O Dia

Publicado 18/04/2021 10:22

Rio - Após a vitória no clássico contra o Botafogo por 1 a 0, o Fluminense se garantiu nas semifinais do Campeonato Carioca. Dessa forma, o Tricolor concentra todas as suas forças para a estreia na Libertadores, diante do River Plate, na próxima quinta-feira, às 19h, no Maracanã. Na coletiva de imprensa, o técnico Roger Machado valorizou o feito.



"O River tem o mesmo técnico há quase cinco anos, com modelo muito clássico de jogar. Com médios no meio de campo, com meia de articulação na cabeça desses médios, com dois atacantes na frente. É um time que propõe o jogo com amplitude, com laterais buscando equilíbrio, protegendo o time das transições com três jogadores de forte pegada no pós-perda da bola. Claro que agora olhamos com detalhamento, mas o segredo e o sucesso do River é a continuidade e a qualidade em modelo bem desenvolvido há muito tempo. Mas estamos jogando em casa, com grupo difícil, mas somos protagonistas também desse grupo. Hoje o que tentamos foi ter força de meio de campo para combater jogadores de dentro de campo para ter desequilíbrio pelo lado e buscar a classificação", disse Roger.