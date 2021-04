Kayky Mailson Santana / Fluminense

Por O Dia

Publicado 21/04/2021 15:39

Rio - Destaque neste início de temporada pelo Fluminense, o atacante Kayky já foi vendido para o Grupo City, e deixará o Tricolor no ano que vem. De acordo com o 'Ge.com', o clube carioca já recebeu parte dos valores acordados na negociação. A quantia representa pouco menos da metade da venda e o restante será parcelado pelos próximos anos.

O Fluminense terá a quantia fixa de de R$ 65 milhões e com metas de desempenho, o negócio pode render até R$ 173 milhões. Aos 17 anos, Kayky fez a estreia nos profissionais neste Campeonato Carioca, fez nove partidas e marcou dois gols. O valor já recebido pelo Fluminense foi usado para quitar algumas dívidas com o elenco atual do clube.