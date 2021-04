Samuel Lucas Merçon / Fluminense

Por O Dia

Publicado 22/04/2021 14:40

Rio - Com as contratações de Raúl Bobadilla e Abel Hernández, a posição de centroavante do Fluminense que já contava com Fred e John Kennedy ficou ainda mais concorrida. Por conta disso, o Tricolor deverá emprestado o jovem Samuel, de 20 anos. De acordo com o jornal "A Tarde", da Bahia, o atleta se aproximou de um acerto com o Vitória.

Publicidade

O jovem seria uma boa opção para o clube baiano, após a saída de Walter, ex-Fluminense. Samuel é considerado uma grande promessa da base do Fluminense. Destaque do Sub-23, o jovem foi aproveitado por Marcão na reta final do último Brasileiro. Ele marcou, inclusive, na vitória sobre o Ceará no Castelão por 3 a 1.





Recentemente, Samuel renovou o seu contrato com o Fluminense até 2025. Caso seja concretizado o empréstimo, o jovem chegará no Vitória com vínculo até o final do Campeonato Brasileiro de Série B.