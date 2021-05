Nino marcou o gol da vitória do Fluminense sobre o Botafogo Mailson Santana/Fluminense FC

Por O Dia

Publicado 30/04/2021 19:40

Rio - O Fluminense bateu o Independiente Santa Fe por 2 a 1, pela Libertadores, na última quarta-feira, fora de casa. A partida também marcou o jogo de número 100 de Nino com a camisa do Tricolor. Em entrevista coletiva nesta sexta, o zagueiro comemorou a marca e também afirmou que pretende estender o contrato com a equipe, que atualmente vai até o fim de 2022.

"Prazer e felicidade imensa de chegar a 100 jogos. Por muitas questões, dificuldade de chegar a um Fluminense, realizar esse sonho. O quanto é difícil chegar, passei dificuldades, tive a felicidade pelo clube ter realizado a compra no final de 2019. Tudo isso torna muito especial a marca de 100 jogos. Muito especial porque sabemos o quanto é difícil se manter num clube desse tamanho, atingir essa marca", disse, antes de complementar:

"Tem um interesse mútuo na renovação. Tenho uma relação muito boa com o pessoal da diretoria, com o presidente. São pessoas que sempre me passaram muita traquilidade para trabalhar e sempre me mostraram muita responsabilidade, transparência. Tenho relacionamento muito bom. Temos conversado. É um desejo meu, sou muito feliz no clube, adaptado, identificado. Desejo meu, da diretoria. Acho que se tudo der certo, que saia o mais rápido possível. Não vou querer que meu contrato acabe sem uma renovação", encerrou.