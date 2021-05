No Fla-Flu, o Tricolor levará estampado em sua camisa os dizeres: "#É pelo Flu, é pelas vidas" Fluminense/Divulgação

Por O Dia

Publicado 22/05/2021 16:56

Rio - Não é apenas futebol. Com quase 50 mil mortes registradas no Rio de Janeiro em decorrência do novo coronavírus, o Fluminense decidiu prestar uma homenagem às vítimas fatais da doença. No Fla-Flu que decidirá o Campeonato Carioca, neste sábado, às 21h, no Maracanã, o Tricolor, que usará o uniforme branco, estampará os seguintes dizeres na frente da camisa: "#É pelo Flu, é pelas vidas".



Contrário ao movimento iniciado pela Federação de Futebol do Rio e o arquirrival Flamengo pela volta do público na final do Carioca, o Fluminense disponibilizou suas redes sociais para divulgar informações importantes no combate à disseminação do novo coronavírus.

Na última atualização de dados publicada na sexta-feira, o Brasil contabilizava 446.527 mortes e 15.976.156 por covid-19.