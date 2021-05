Fluminense e Hotel Nacional mantiveram a parceria Divulgação/Fluminense

Publicado 25/05/2021 12:29

Ainda sem um patrocínio master, o Fluminense conseguiu preencher mais um espaço de seu uniforme, desta vez com um parceiro já conhecido. O clube estendeu por mais um ano o contrato com o Hotel Nacional, que agora ficará na barra inferior da camisa.

O hotel situado em São Conrado inicialmente estampava sua marca na parte posterior do short e optou por ampliar a parceria com o Fluminense. O novo espaço estreará já nesta terça-feira (25), quando o Tricolor enfrenta a equipe do River Plate, às 19h15, pela última rodada da fase de grupos da Libertadores.



"O Hotel Nacional está muito feliz com essa parceria. Patrocinamos no ano passado e estamos renovando pela importância que nós acreditamos ser a marca Fluminense. Nós ampliamos o investimento", afirmou o diretor de marketing do grupo WAM, que administra o Hotel Nacional, ao site oficial do clube.