Muito pressionado no cargo, o técnico Marcelo Oliveira conversa com os jogadores durante o treinamento MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC

Por O Dia

Publicado 25/05/2021 14:49

Rio - O Fluminense chegou a um acordo na Justiça com o ex-técnico do clube, Marcelo Oliveira. Segundo informações do "Esporte News Mundo", o Tricolor terá que pagar R$ 582 mil, dividido em 21 parcelas. O treinador dirigiu o clube carioca em 2018.

O juiz José Mateus Alexandre Romano, da 82ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região (TRT-1), homologou o novo acordo. A primeira parcela do acordo terá que ser paga ainda este mês, e caso haja inadimplência, o clube terá que pagar 30%.



Este é o segundo acordo entre as partes. O primeiro acerto foi no valor de R$ 1.109.827,32 e o primeiro acordo, feito ano passado, que acabou sendo descumprido pelo Fluminense após o pagamento de poucas parcelas, que foi no montante de R$ 700 mil.

O processo do treinador contra o clube corre desde 2019, e tem como cobranças R$ 561.395,91 a título de verbas rescisórias, R$ 86.122,46 a título de FGTS devido e multa, R$ 121.074,00 a título de verbas rescisórias de imagem, e R$ 166.474,00 de honorários advocatícios.