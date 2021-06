Goleiro Marcos Felipe tem contrato até o fim de 2023 - Mailson Santana/Fluminense

Por O Dia

Publicado 16/06/2021 10:29

Rio - O Fluminense oficializou na noite da última terça-feira a renovação de contrato com o goleiro Marcos Felipe. O novo vínculo do atleta com o Tricolor vai até o fim de 2023. O anterior iria até julho de 2022.

"Quando cheguei em Xerém, mentalizei que seria o goleiro titular do profissional do Fluminense no futuro. Sonho de criança. Sabia que tinha que construir meu caminho até concretizar meu objetivo. Com muitos obstáculos, algumas incertezas, fiquei firme na confiança de Deus e sob o pilar da minha família. Minha esposa, filhas, amigos. Hoje realizo o sonho. Titular no gol do Fluminense. Contrato renovado. Cheio de esperança em construir uma longa história com a armadura tricolor. Se ainda tenho sonho? Sempre tenho. Agora é me tornar ídolo do clube, fazer história, ganhar títulos. Ficar, se possível, minha carreira toda aqui, farei de tudo para que isso aconteça. Eu te amo, meu Fluzão", disse o goleiro titular do Tricolor.

Nos profissionais desde 2016, Marcos Felipe vive seu melhor momento no Fluminense. Terceiro goleiro até pouco tempo atrás, ele assumiu a vaga de titular no fim do ano passado e desde então não saiu mais, atuando em praticamente todos os jogos desta temporada.