Raúl BobadillaLucas Merçon/Fluminense

Publicado 27/12/2021 11:02

Rio - O Fluminense dificilmente contará com o atacante Bobadilla em 2022. Em entrevista à rádio 730 AM, do Paraguai, Juan Barchetta, representante do jogador, confirmou que ele se reapresenta ao Guarani-PAR, na próxima semana.

"No momento, Bobadilla vai se apresentar ao Guaraní em 3 de janeiro. Tem seis meses de contrato", disse o agente.

O Fluminense tem interesse em manter Bobadilla no elenco. No entanto, o Tricolor deseja um novo empréstimo e não quer pagar R$ 850 mil para tê-lo em definitivo.