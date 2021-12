German Cano - CELSO PUPO/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO

German Cano CELSO PUPO/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO

Publicado 27/12/2021 15:11

Rio - O atacante Germán Cano, de 33 anos, é o novo reforço do Fluminense. A informação foi veiculada inicialmente pelo jornalista argentino César Luis Merlo, da "Tycsports", e confirmada pelo portal "GE". O jogador acertou as bases salariais e deve assinar por duas temporadas com o Tricolor.

Com passagem pelo Independiente Medellín, da Colômbia, o atacante argentino disputou as últimas duas temporadas com a camisa do Vasco. O atleta chega ao Fluminense para ser o reserva imediato do veterano Fred.

Além de Germán Cano, o Fluminense acertou as contratações do lateral-esquerdo Pineida, volante Felipe Melo e também do atacante Willian Bigode. Anteriormente, o Tricolor negociava com o meia-atacante Ricardo Goulart, mas devido ao atraso do empresário e atleta na decisão pela proposta, a diretoria decidiu encerrar as conversas.